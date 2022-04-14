dAppstore (DAPPX) Tokenomics Få vigtig indsigt i dAppstore (DAPPX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dAppstore (DAPPX) Information DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market. Officiel hjemmeside: https://dappstore.me Hvidbog: https://dappstore.me/pdf/dAppstore_whitepaper_Eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x00d8318e44780edeefcf3020a5448f636788883c Køb DAPPX nu!

dAppstore (DAPPX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dAppstore (DAPPX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.40K $ 24.40K $ 24.40K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 774.51M $ 774.51M $ 774.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.030222 $ 0.030222 $ 0.030222 Alle tiders Lav: $ 0.000030983417388811 $ 0.000030983417388811 $ 0.000030983417388811 Nuværende pris: $ 0.0000315 $ 0.0000315 $ 0.0000315 Få mere at vide om dAppstore (DAPPX) pris

dAppstore (DAPPX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dAppstore (DAPPX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAPPX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAPPX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAPPX's tokenomics, kan du udforske DAPPX tokens live-pris!

Sådan køber du DAPPX Er du interesseret i at tilføje dAppstore (DAPPX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DAPPX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DAPPX på MEXC nu!

dAppstore (DAPPX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DAPPX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DAPPX prishistorikken nu!

DAPPX Prisprediktion Vil du vide, hvor DAPPX måske er på vej hen? Vores DAPPX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DAPPX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!