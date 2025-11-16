Dante Games (DANTE) Tokenomics

Dante Games (DANTE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Dante Games (DANTE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:58:24 (UTC+8)
Dante Games (DANTE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dante Games (DANTE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 13.67M
$ 13.67M$ 13.67M
Alle tiders Høj:
$ 0.07242
$ 0.07242$ 0.07242
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 0.01367
$ 0.01367$ 0.01367

Dante Games (DANTE) Information

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

Officiel hjemmeside:
https://dantegames.com/
Hvidbog:
https://docs.dantegames.com/
Block Explorer:
https://explorer.immutable.com/token/0x0320928c14D84ebC5f32A75C9175B25113A1E974

Dante Games (DANTE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Dante Games (DANTE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DANTE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DANTE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DANTE's tokenomics, kan du udforske DANTE tokens live-pris!

