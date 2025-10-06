UdvekslingDEX+
Den direkte DANGNN DAYA COIN pris i dag er 0.00003696 USD. Følg med i realtid DANGNN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DANGNN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

DANGNN DAYA COIN Logo

DANGNN DAYA COIN-kurs(DANGNN)

1 DANGNN til USD direkte pris:

$0.00003694
$0.00003694$0.00003694
-0.13%1D
USD
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:13:54 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686
24H lav
$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705
24H høj

$ 0.00003686
$ 0.00003686$ 0.00003686

$ 0.00003705
$ 0.00003705$ 0.00003705

--
----

--
----

0.00%

-0.13%

+0.16%

+0.16%

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) realtidsprisen er $ 0.00003696. I løbet af de sidste 24 timer har DANGNN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003686 og et højdepunkt på $ 0.00003705, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DANGNNs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, DANGNN har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.13% i løbet af 24 timer og +0.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Markedsinformation

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.88K
$ 52.88K$ 52.88K

$ 369.60K
$ 369.60K$ 369.60K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

DGC

Den nuværende markedsværdi på DANGNN DAYA COIN er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 52.88K. Det cirkulerende forsyning af DANGNN er 0.00, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 369.60K.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for DANGNN DAYA COIN i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000000481-0.13%
30 dage$ -0.00000387-9.48%
60 dage$ -0.00001456-28.27%
90 dage$ +0.00001776+92.50%
DANGNN DAYA COIN Prisændring i dag

I dag DANGNN blev der registreret en ændring på $ -0.0000000481 (-0.13%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

DANGNN DAYA COIN 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00000387 (-9.48%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

DANGNN DAYA COIN 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage DANGNN sås en ændring af $ -0.00001456 (-28.27%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

DANGNN DAYA COIN 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00001776 (+92.50%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?

Tjek DANGNN DAYA COINPrishistorik-siden nu.

Hvad er DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineDANGNN DAYA COINinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekDANGNNtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om DANGNN DAYA COIN på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din DANGNN DAYA COIN købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

DANGNN DAYA COIN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DANGNN DAYA COIN (DANGNN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DANGNN DAYA COIN (DANGNN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DANGNN DAYA COIN.

Tjek DANGNN DAYA COIN prisprediktion nu!

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Tokenomics

At forstå tokenomics for DANGNN DAYA COIN (DANGNN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DANGNN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Leder du efter, hvordan du køber DANGNN DAYA COIN? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe DANGNN DAYA COIN på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

DANGNN til lokale valutaer

DANGNN DAYA COIN Ressource

For en mere dybdegående forståelse af DANGNN DAYA COIN, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel DANGNN DAYA COIN hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om DANGNN DAYA COIN

Hvor meget er DANGNN DAYA COIN (DANGNN) værd i dag?
Den direkte DANGNN pris i USD er 0.00003696 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DANGNN til USD pris?
Den aktuelle pris på DANGNNtil USD er $ 0.00003696. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DANGNN DAYA COIN?
Markedsværdien for DANGNN er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DANGNN?
Den cirkulerende forsyning af DANGNN er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DANGNN?
DANGNN opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DANGNN?
DANGNN så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for DANGNN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DANGNN er $ 52.88K USD.
Bliver DANGNN højere i år?
DANGNN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DANGNN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

