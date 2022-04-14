CYBRO (CYBRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i CYBRO (CYBRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CYBRO (CYBRO) Information CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support. Officiel hjemmeside: https://cybro.io Hvidbog: https://docs.cybro.io/ Block Explorer: https://blastscan.io/address/0x963eec23618bbc8e1766661d5f263f18094ae4d5 Køb CYBRO nu!

CYBRO (CYBRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CYBRO (CYBRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 631.54K $ 631.54K $ 631.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 132.40M $ 132.40M $ 132.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M Alle tiders Høj: $ 0.3588 $ 0.3588 $ 0.3588 Alle tiders Lav: $ 0.003632333457577384 $ 0.003632333457577384 $ 0.003632333457577384 Nuværende pris: $ 0.00477 $ 0.00477 $ 0.00477 Få mere at vide om CYBRO (CYBRO) pris

CYBRO (CYBRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CYBRO (CYBRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CYBRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CYBRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CYBRO's tokenomics, kan du udforske CYBRO tokens live-pris!

