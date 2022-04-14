Chris World Asset (CWA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chris World Asset (CWA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chris World Asset (CWA) Information The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services. Officiel hjemmeside: https://chrisworldasset.com/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x34c0431c98cd37f8359f4445477619a815cb36bd Køb CWA nu!

Chris World Asset (CWA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chris World Asset (CWA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M Alle tiders Høj: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Alle tiders Lav: $ 0.002007648644318652 $ 0.002007648644318652 $ 0.002007648644318652 Nuværende pris: $ 0.009296 $ 0.009296 $ 0.009296 Få mere at vide om Chris World Asset (CWA) pris

Chris World Asset (CWA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chris World Asset (CWA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CWA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CWA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CWA's tokenomics, kan du udforske CWA tokens live-pris!

Chris World Asset (CWA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CWA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CWA prishistorikken nu!

CWA Prisprediktion Vil du vide, hvor CWA måske er på vej hen? Vores CWA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CWA Tokens prisprediktion nu!

