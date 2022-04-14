Challenge (CT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Challenge (CT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Challenge (CT) Information Challenge.GG, a groundbreaking platform where the exhilarating world of gaming meets the transformative power of blockchain and Web3 technologies. This outlines our vision and the innovative features of Challenge.GG, a platform that's not just a gaming hub but a comprehensive ecosystem where passion for gaming evolves into a profession. Here, we redefine competitive gaming, offering a decentralized, secure, and dynamic environment where every player can thrive. Officiel hjemmeside: https://challenge.gg/ Hvidbog: https://whitepaper.challenge.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2ac29781547EB7501d3CfD9733ce11e38dF5463A Køb CT nu!

Challenge (CT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Challenge (CT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.00K Alle tiders Høj: $ 0.01859 Alle tiders Lav: $ 0.000026985101781223 Nuværende pris: $ 0.000005

Challenge (CT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Challenge (CT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CT's tokenomics, kan du udforske CT tokens live-pris!

Challenge (CT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CT prishistorikken nu!

CT Prisprediktion Vil du vide, hvor CT måske er på vej hen? Vores CT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CT Tokens prisprediktion nu!

