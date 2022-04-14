Crypto Allstars (CSTARS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crypto Allstars (CSTARS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Crypto Allstars (CSTARS) Information Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification! Officiel hjemmeside: https://cryptoallstars.io/ Hvidbog: https://cryptoallstars.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x04f121600c8c47a754636fc9d75661a9525e05d5 Køb CSTARS nu!

Crypto Allstars (CSTARS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crypto Allstars (CSTARS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Samlet udbud $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B Cirkulerende forsyning $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Alle tiders Høj: $ 0.000595 $ 0.000595 $ 0.000595 Alle tiders Lav: $ 0.000027847625311152 $ 0.000027847625311152 $ 0.000027847625311152 Nuværende pris: $ 0.00003166 $ 0.00003166 $ 0.00003166 Få mere at vide om Crypto Allstars (CSTARS) pris

Crypto Allstars (CSTARS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crypto Allstars (CSTARS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CSTARS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CSTARS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CSTARS's tokenomics, kan du udforske CSTARS tokens live-pris!

Crypto Allstars (CSTARS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CSTARS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CSTARS prishistorikken nu!

CSTARS Prisprediktion Vil du vide, hvor CSTARS måske er på vej hen? Vores CSTARS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CSTARS Tokens prisprediktion nu!

