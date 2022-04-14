Coresky (CSKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coresky (CSKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coresky (CSKY) Information CoreSky is revolutionizing the Meme ecosystem through its "Meme Incubation Program," offering one-click Meme token creation and fostering high-potential projects through community voting mechanisms. Backed by a $50M market cap liquidity pool, the platform provides liquidity support and market cap incentives for top-tier Meme tokens. Officiel hjemmeside: https://www.coresky.com/ Hvidbog: https://coresky-1.gitbook.io/coresky-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x79A4BAA491FeCC00A3b81A281bD97ABca932F5F6 Køb CSKY nu!

Coresky (CSKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coresky (CSKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 364.00K $ 364.00K $ 364.00K Alle tiders Høj: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000364 $ 0.000364 $ 0.000364 Få mere at vide om Coresky (CSKY) pris

Coresky (CSKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coresky (CSKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CSKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CSKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CSKY's tokenomics, kan du udforske CSKY tokens live-pris!

