Crust Network (CRU) Information Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Officiel hjemmeside: https://www.crust.network/ Hvidbog: https://wiki.crust.network/en Block Explorer: https://crust.subscan.io/ Køb CRU nu!

Crust Network (CRU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crust Network (CRU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Alle tiders Lav: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 Nuværende pris: $ 0.0832 $ 0.0832 $ 0.0832 Få mere at vide om Crust Network (CRU) pris

Crust Network (CRU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crust Network (CRU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRU's tokenomics, kan du udforske CRU tokens live-pris!

Crust Network (CRU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CRU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CRU prishistorikken nu!

CRU Prisprediktion Vil du vide, hvor CRU måske er på vej hen? Vores CRU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRU Tokens prisprediktion nu!

