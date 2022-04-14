Cratos (CRTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cratos (CRTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cratos (CRTS) Information CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.cratostoken.com Hvidbog: https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37 Køb CRTS nu!

Cratos (CRTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cratos (CRTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 49.30B $ 49.30B $ 49.30B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.48M $ 21.48M $ 21.48M Alle tiders Høj: $ 0.014103 $ 0.014103 $ 0.014103 Alle tiders Lav: $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 Nuværende pris: $ 0.0002148 $ 0.0002148 $ 0.0002148 Få mere at vide om Cratos (CRTS) pris

Cratos (CRTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cratos (CRTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRTS's tokenomics, kan du udforske CRTS tokens live-pris!

Sådan køber du CRTS Er du interesseret i at tilføje Cratos (CRTS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CRTS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CRTS på MEXC nu!

Cratos (CRTS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CRTS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CRTS prishistorikken nu!

CRTS Prisprediktion Vil du vide, hvor CRTS måske er på vej hen? Vores CRTS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRTS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!