CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i CRTAI NETWORK (CRTAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CRTAI NETWORK (CRTAI) Information CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots. Officiel hjemmeside: http://crtainetwork.com Hvidbog: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da Køb CRTAI nu!

CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CRTAI NETWORK (CRTAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.68K $ 44.68K $ 44.68K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 352.90M $ 352.90M $ 352.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 Alle tiders Lav: $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 Nuværende pris: $ 0.0001266 $ 0.0001266 $ 0.0001266 Få mere at vide om CRTAI NETWORK (CRTAI) pris

CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CRTAI NETWORK (CRTAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRTAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRTAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRTAI's tokenomics, kan du udforske CRTAI tokens live-pris!

Sådan køber du CRTAI Er du interesseret i at tilføje CRTAI NETWORK (CRTAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CRTAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CRTAI på MEXC nu!

CRTAI NETWORK (CRTAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CRTAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CRTAI prishistorikken nu!

CRTAI Prisprediktion Vil du vide, hvor CRTAI måske er på vej hen? Vores CRTAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRTAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!