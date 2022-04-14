CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CRTAI NETWORK (CRTAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

CRTAI NETWORK (CRTAI) Information

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

Officiel hjemmeside:
http://crtainetwork.com
Hvidbog:
https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da

CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CRTAI NETWORK (CRTAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 44.68K
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 352.90M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 0.0193
Alle tiders Lav:
$ 0.000102092136892928
Nuværende pris:
$ 0.0001266
CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CRTAI NETWORK (CRTAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CRTAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CRTAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CRTAI's tokenomics, kan du udforske CRTAI tokens live-pris!

CRTAI NETWORK (CRTAI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CRTAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.