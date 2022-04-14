CRT Project (CRT) Tokenomics

CRT Project (CRT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CRT Project (CRT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

CRT Project (CRT) Information

The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards.

Officiel hjemmeside:
https://www.crt-project.xyz/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0a4105a67940724194219c0bd683d57a2a51a819

CRT Project (CRT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CRT Project (CRT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 20.00B
$ 20.00B$ 20.00B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 90.40K
$ 90.40K$ 90.40K
Alle tiders Høj:
$ 0.03724
$ 0.03724$ 0.03724
Alle tiders Lav:
$ 0.000005058573053001
$ 0.000005058573053001$ 0.000005058573053001
Nuværende pris:
$ 0.00000452
$ 0.00000452$ 0.00000452

CRT Project (CRT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CRT Project (CRT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CRT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CRT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CRT's tokenomics, kan du udforske CRT tokens live-pris!

CRT Project (CRT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CRT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CRT Prisprediktion

Vil du vide, hvor CRT måske er på vej hen? Vores CRT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.