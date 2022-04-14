CRT Project (CRT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CRT Project (CRT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CRT Project (CRT) Information The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards. Officiel hjemmeside: https://www.crt-project.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0a4105a67940724194219c0bd683d57a2a51a819 Køb CRT nu!

CRT Project (CRT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CRT Project (CRT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 90.40K $ 90.40K $ 90.40K Alle tiders Høj: $ 0.03724 $ 0.03724 $ 0.03724 Alle tiders Lav: $ 0.000005058573053001 $ 0.000005058573053001 $ 0.000005058573053001 Nuværende pris: $ 0.00000452 $ 0.00000452 $ 0.00000452 Få mere at vide om CRT Project (CRT) pris

CRT Project (CRT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CRT Project (CRT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRT's tokenomics, kan du udforske CRT tokens live-pris!

