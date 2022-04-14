Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crown by Third Time (CROWN2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Crown by Third Time (CROWN2) Information CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Officiel hjemmeside: https://thirdtimegames.com Hvidbog: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Køb CROWN2 nu!

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crown by Third Time (CROWN2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.84M $ 24.84M $ 24.84M Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 190.62M $ 190.62M $ 190.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.58M $ 32.58M $ 32.58M Alle tiders Høj: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Alle tiders Lav: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Nuværende pris: $ 0.1303 $ 0.1303 $ 0.1303 Få mere at vide om Crown by Third Time (CROWN2) pris

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crown by Third Time (CROWN2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROWN2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROWN2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROWN2's tokenomics, kan du udforske CROWN2 tokens live-pris!

