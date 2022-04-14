CROWN (CROWN) Tokenomics Få vigtig indsigt i CROWN (CROWN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CROWN (CROWN) Information CROWN is the very first global entertainment token by bridging traditional intellectual properties (IPs) with blockchain technology to enhance the business and create additional value to CROWN Token holders and the community. Our token holders will gain exposure to the fast-growing sectors of intellectual properties, NFTs and Metaverse, while receiving rewards, benefits, and privileges from our ecosystems. We are backed by multi-million-dollar production companies, a backlog with years of intellectual property rights, and deep partnerships with the very best in the industry. We believe in the power of intellectual properties. The IPs from one story can be expanded into other rapidly growing industries such as gaming, comics, novels, merchandise, series, movies, and NFTs. Officiel hjemmeside: https://crowntoken.io/ Hvidbog: https://cdn.crowntoken.io/Crown-Whitepaper-April-2023.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xF3Bb9F16677F2B86EfD1DFca1c141A99783Fde58

CROWN (CROWN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CROWN (CROWN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 140.00M $ 140.00M $ 140.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Alle tiders Høj: $ 3.996 $ 3.996 $ 3.996 Alle tiders Lav: $ 0.03113765337208421 $ 0.03113765337208421 $ 0.03113765337208421 Nuværende pris: $ 0.0317 $ 0.0317 $ 0.0317 Få mere at vide om CROWN (CROWN) pris

CROWN (CROWN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CROWN (CROWN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CROWN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CROWN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CROWN's tokenomics, kan du udforske CROWN tokens live-pris!

Sådan køber du CROWN Er du interesseret i at tilføje CROWN (CROWN) til din portefølje?

CROWN (CROWN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CROWN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CROWN prishistorikken nu!

CROWN Prisprediktion Vil du vide, hvor CROWN måske er på vej hen? Vores CROWN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CROWN Tokens prisprediktion nu!

