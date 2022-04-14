Cronos (CRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cronos (CRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cronos (CRO) Information Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com Officiel hjemmeside: https://cronos.org/ Hvidbog: https://whitepaper.cronos.org/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA Køb CRO nu!

Cronos (CRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cronos (CRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.97B $ 4.97B $ 4.97B Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 32.39B $ 32.39B $ 32.39B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.33B $ 15.33B $ 15.33B Alle tiders Høj: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Alle tiders Lav: $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 Nuværende pris: $ 0.15335 $ 0.15335 $ 0.15335 Få mere at vide om Cronos (CRO) pris

Cronos (CRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cronos (CRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRO's tokenomics, kan du udforske CRO tokens live-pris!

Cronos (CRO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CRO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CRO prishistorikken nu!

CRO Prisprediktion Vil du vide, hvor CRO måske er på vej hen? Vores CRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRO Tokens prisprediktion nu!

