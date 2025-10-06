UdvekslingDEX+
Den direkte Credia Layer pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CRED til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CRED prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CRED

CRED Prisinfo

Hvad er CRED

CRED Whitepaper

CRED Officiel hjemmeside

CRED Tokenomics

CRED Prisprognose

CRED Historik

CRED Købsguide

CRED-til-fiat-valutaomregner

CRED Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Credia Layer Logo

Credia Layer-kurs(CRED)

1 CRED til USD direkte pris:

$0
$0$0
0.00%1D
USD
Credia Layer (CRED) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:11:48 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.1034983633742532
$ 0.1034983633742532$ 0.1034983633742532

$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613$ 0.020007636566907613

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Credia Layer (CRED) realtidsprisen er $ 0. I løbet af de sidste 24 timer har CRED handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CREDs højeste pris nogensinde er $ 0.1034983633742532, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.020007636566907613.

Når det gælder kortsigtet performance, CRED har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Credia Layer (CRED) Markedsinformation

No.4066

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Credia Layer er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 0.00. Det cirkulerende forsyning af CRED er 0.00, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 0.00.

Credia Layer (CRED) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Credia Layer i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 00.00%
30 dage$ 00.00%
60 dage$ 00.00%
90 dage$ 00.00%
Credia Layer Prisændring i dag

I dag CRED blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Credia Layer 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ 0 (0.00%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Credia Layer 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CRED sås en ændring af $ 0 (0.00%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Credia Layer 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ 0 (0.00%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Credia Layer (CRED)?

Tjek Credia LayerPrishistorik-siden nu.

Hvad er Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCredia Layerinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCREDtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Credia Layer på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Credia Layer købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Credia Layer Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Credia Layer (CRED) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Credia Layer (CRED) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Credia Layer.

Tjek Credia Layer prisprediktion nu!

Credia Layer (CRED) Tokenomics

At forstå tokenomics for Credia Layer (CRED) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CRED Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Credia Layer (CRED)

Leder du efter, hvordan du køber Credia Layer? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Credia Layer på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

CRED til lokale valutaer

Credia Layer Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Credia Layer, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Credia Layer hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Credia Layer

Hvor meget er Credia Layer (CRED) værd i dag?
Den direkte CRED pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CRED til USD pris?
Den aktuelle pris på CREDtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Credia Layer?
Markedsværdien for CRED er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CRED?
Den cirkulerende forsyning af CRED er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CRED?
CRED opnåede en ATH-pris på 0.1034983633742532 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CRED?
CRED så en ATL-pris på 0.020007636566907613 USD.
Hvad er handelsvolumen for CRED?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CRED er $ 0.00 USD.
Bliver CRED højere i år?
CRED kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CRED prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:11:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

CRED-til-USD Lommeregner

Beløb

CRED
CRED
USD
USD

1 CRED = 0 USD

Handel CRED

CRED/USDT
$0
$0$0
0.00%

