Den direkte Circle xStock pris i dag er 128.12 USD. Følg med i realtid CRCLX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CRCLX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Circle xStock-kurs(CRCLX)

1 CRCLX til USD direkte pris:

$128.06
+0.09%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:11:34 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 126.73
24H lav
$ 129.62
24H høj

$ 126.73
$ 129.62
$ 258.3037707311062
$ 108.7001141157051
-0.08%

+0.09%

-9.29%

-9.29%

Circle xStock (CRCLX) realtidsprisen er $ 128.12. I løbet af de sidste 24 timer har CRCLX handlet mellem et lavpunkt på $ 126.73 og et højdepunkt på $ 129.62, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRCLXs højeste pris nogensinde er $ 258.3037707311062, mens den laveste pris nogensinde er $ 108.7001141157051.

Når det gælder kortsigtet performance, CRCLX har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, +0.09% i løbet af 24 timer og -9.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Circle xStock (CRCLX) Markedsinformation

No.1134

$ 10.20M
$ 57.84K
$ 10.20M
79.60K
79,598.43381626
SOL

Den nuværende markedsværdi på Circle xStock er $ 10.20M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 57.84K. Det cirkulerende forsyning af CRCLX er 79.60K, med et samlet udbud på 79598.43381626. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.20M.

Circle xStock (CRCLX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Circle xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.1152+0.09%
30 dage$ -18.36-12.54%
60 dage$ +6.31+5.18%
90 dage$ -39.49-23.57%
Circle xStock Prisændring i dag

I dag CRCLX blev der registreret en ændring på $ +0.1152 (+0.09%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Circle xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -18.36 (-12.54%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Circle xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CRCLX sås en ændring af $ +6.31 (+5.18%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Circle xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -39.49 (-23.57%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Circle xStock (CRCLX)?

Tjek Circle xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCircle xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCRCLXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Circle xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Circle xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Circle xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Circle xStock (CRCLX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Circle xStock (CRCLX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Circle xStock.

Tjek Circle xStock prisprediktion nu!

Circle xStock (CRCLX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Circle xStock (CRCLX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CRCLX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Circle xStock (CRCLX)

Leder du efter, hvordan du køber Circle xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Circle xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

CRCLX til lokale valutaer

Circle xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Circle xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Circle xStock hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Circle xStock

Hvor meget er Circle xStock (CRCLX) værd i dag?
Den direkte CRCLX pris i USD er 128.12 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CRCLX til USD pris?
Den aktuelle pris på CRCLXtil USD er $ 128.12. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Circle xStock?
Markedsværdien for CRCLX er $ 10.20M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CRCLX?
Den cirkulerende forsyning af CRCLX er 79.60K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CRCLX?
CRCLX opnåede en ATH-pris på 258.3037707311062 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CRCLX?
CRCLX så en ATL-pris på 108.7001141157051 USD.
Hvad er handelsvolumen for CRCLX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CRCLX er $ 57.84K USD.
Bliver CRCLX højere i år?
CRCLX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CRCLX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

