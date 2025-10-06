Hvad er Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Circle xStock (CRCLX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Circle xStock (CRCLX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Circle xStock.

Circle xStock (CRCLX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Circle xStock (CRCLX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CRCLX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Circle xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Circle xStock Hvor meget er Circle xStock (CRCLX) værd i dag? Den direkte CRCLX pris i USD er 128.12 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle CRCLX til USD pris? $ 128.12 . Tjek Den aktuelle pris på CRCLXtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Circle xStock? Markedsværdien for CRCLX er $ 10.20M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af CRCLX? Den cirkulerende forsyning af CRCLX er 79.60K USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på CRCLX? CRCLX opnåede en ATH-pris på 258.3037707311062 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CRCLX? CRCLX så en ATL-pris på 108.7001141157051 USD . Hvad er handelsvolumen for CRCLX? Direkte 24-timers handelsvolumen for CRCLX er $ 57.84K USD . Bliver CRCLX højere i år? CRCLX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CRCLX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Circle xStock (CRCLX) Vigtige brancheopdateringer

