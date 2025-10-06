UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Circle Internet pris i dag er 129.15 USD. Følg med i realtid CRCLON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CRCLON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Circle Internet pris i dag er 129.15 USD. Følg med i realtid CRCLON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CRCLON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CRCLON

CRCLON Prisinfo

Hvad er CRCLON

CRCLON Officiel hjemmeside

CRCLON Tokenomics

CRCLON Prisprognose

CRCLON Historik

CRCLON Købsguide

CRCLON-til-fiat-valutaomregner

CRCLON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Circle Internet Logo

Circle Internet-kurs(CRCLON)

1 CRCLON til USD direkte pris:

$129.15
$129.15$129.15
+3.28%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:11:20 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 125.01
$ 125.01$ 125.01
24H lav
$ 131.11
$ 131.11$ 131.11
24H høj

$ 125.01
$ 125.01$ 125.01

$ 131.11
$ 131.11$ 131.11

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 108.2495922443734
$ 108.2495922443734$ 108.2495922443734

-0.21%

+3.28%

-8.96%

-8.96%

Circle Internet (CRCLON) realtidsprisen er $ 129.15. I løbet af de sidste 24 timer har CRCLON handlet mellem et lavpunkt på $ 125.01 og et højdepunkt på $ 131.11, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRCLONs højeste pris nogensinde er $ 157.6281918017911, mens den laveste pris nogensinde er $ 108.2495922443734.

Når det gælder kortsigtet performance, CRCLON har ændret sig med -0.21% i løbet af den sidste time, +3.28% i løbet af 24 timer og -8.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Circle Internet (CRCLON) Markedsinformation

No.1850

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 59.32K
$ 59.32K$ 59.32K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

15.16K
15.16K 15.16K

15,160.10125549
15,160.10125549 15,160.10125549

ETH

Den nuværende markedsværdi på Circle Internet er $ 1.96M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 59.32K. Det cirkulerende forsyning af CRCLON er 15.16K, med et samlet udbud på 15160.10125549. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.96M.

Circle Internet (CRCLON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Circle Internet i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +4.1016+3.28%
30 dage$ -17.72-12.07%
60 dage$ +49.15+61.43%
90 dage$ +49.15+61.43%
Circle Internet Prisændring i dag

I dag CRCLON blev der registreret en ændring på $ +4.1016 (+3.28%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Circle Internet 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -17.72 (-12.07%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Circle Internet 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CRCLON sås en ændring af $ +49.15 (+61.43%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Circle Internet 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +49.15 (+61.43%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Circle Internet (CRCLON)?

Tjek Circle InternetPrishistorik-siden nu.

Hvad er Circle Internet (CRCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCircle Internetinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCRCLONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Circle Internet på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Circle Internet købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Circle Internet Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Circle Internet (CRCLON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Circle Internet (CRCLON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Circle Internet.

Tjek Circle Internet prisprediktion nu!

Circle Internet (CRCLON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Circle Internet (CRCLON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CRCLON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Circle Internet (CRCLON)

Leder du efter, hvordan du køber Circle Internet? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Circle Internet på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

CRCLON til lokale valutaer

1 Circle Internet(CRCLON) til VND
3,398,582.25
1 Circle Internet(CRCLON) til AUD
A$196.308
1 Circle Internet(CRCLON) til GBP
98.154
1 Circle Internet(CRCLON) til EUR
111.069
1 Circle Internet(CRCLON) til USD
$129.15
1 Circle Internet(CRCLON) til MYR
RM541.1385
1 Circle Internet(CRCLON) til TRY
5,428.1745
1 Circle Internet(CRCLON) til JPY
¥19,759.95
1 Circle Internet(CRCLON) til ARS
ARS$185,294.088
1 Circle Internet(CRCLON) til RUB
10,382.3685
1 Circle Internet(CRCLON) til INR
11,464.6455
1 Circle Internet(CRCLON) til IDR
Rp2,152,499.139
1 Circle Internet(CRCLON) til PHP
7,579.8135
1 Circle Internet(CRCLON) til EGP
￡E.6,099.7545
1 Circle Internet(CRCLON) til BRL
R$693.5355
1 Circle Internet(CRCLON) til CAD
C$180.81
1 Circle Internet(CRCLON) til BDT
15,797.628
1 Circle Internet(CRCLON) til NGN
186,632.082
1 Circle Internet(CRCLON) til COP
$496,730.2725
1 Circle Internet(CRCLON) til ZAR
R.2,243.3355
1 Circle Internet(CRCLON) til UAH
5,417.8425
1 Circle Internet(CRCLON) til TZS
T.Sh.316,544.067
1 Circle Internet(CRCLON) til VES
Bs28,542.15
1 Circle Internet(CRCLON) til CLP
$121,659.3
1 Circle Internet(CRCLON) til PKR
Rs36,471.96
1 Circle Internet(CRCLON) til KZT
68,188.617
1 Circle Internet(CRCLON) til THB
฿4,161.213
1 Circle Internet(CRCLON) til TWD
NT$3,976.5285
1 Circle Internet(CRCLON) til AED
د.إ473.9805
1 Circle Internet(CRCLON) til CHF
Fr103.32
1 Circle Internet(CRCLON) til HKD
HK$1,003.4955
1 Circle Internet(CRCLON) til AMD
֏49,255.227
1 Circle Internet(CRCLON) til MAD
.د.م1,192.0545
1 Circle Internet(CRCLON) til MXN
$2,397.024
1 Circle Internet(CRCLON) til SAR
ريال484.3125
1 Circle Internet(CRCLON) til ETB
Br19,841.3145
1 Circle Internet(CRCLON) til KES
KSh16,639.686
1 Circle Internet(CRCLON) til JOD
د.أ91.56735
1 Circle Internet(CRCLON) til PLN
475.272
1 Circle Internet(CRCLON) til RON
лв569.5515
1 Circle Internet(CRCLON) til SEK
kr1,224.342
1 Circle Internet(CRCLON) til BGN
лв218.2635
1 Circle Internet(CRCLON) til HUF
Ft43,455.1005
1 Circle Internet(CRCLON) til CZK
2,723.7735
1 Circle Internet(CRCLON) til KWD
د.ك39.39075
1 Circle Internet(CRCLON) til ILS
419.7375
1 Circle Internet(CRCLON) til BOB
Bs892.4265
1 Circle Internet(CRCLON) til AZN
219.555
1 Circle Internet(CRCLON) til TJS
SM1,185.597
1 Circle Internet(CRCLON) til GEL
349.9965
1 Circle Internet(CRCLON) til AOA
Kz118,377.5985
1 Circle Internet(CRCLON) til BHD
.د.ب48.43125
1 Circle Internet(CRCLON) til BMD
$129.15
1 Circle Internet(CRCLON) til DKK
kr835.6005
1 Circle Internet(CRCLON) til HNL
L3,386.313
1 Circle Internet(CRCLON) til MUR
5,907.321
1 Circle Internet(CRCLON) til NAD
$2,233.0035
1 Circle Internet(CRCLON) til NOK
kr1,306.998
1 Circle Internet(CRCLON) til NZD
$224.721
1 Circle Internet(CRCLON) til PAB
B/.129.15
1 Circle Internet(CRCLON) til PGK
K542.43
1 Circle Internet(CRCLON) til QAR
ر.ق468.8145
1 Circle Internet(CRCLON) til RSD
дин.13,119.057
1 Circle Internet(CRCLON) til UZS
soʻm1,537,499.754
1 Circle Internet(CRCLON) til ALL
L10,782.7335
1 Circle Internet(CRCLON) til ANG
ƒ231.1785
1 Circle Internet(CRCLON) til AWG
ƒ231.1785
1 Circle Internet(CRCLON) til BBD
$258.3
1 Circle Internet(CRCLON) til BAM
KM216.972
1 Circle Internet(CRCLON) til BIF
Fr377,505.45
1 Circle Internet(CRCLON) til BND
$166.6035
1 Circle Internet(CRCLON) til BSD
$129.15
1 Circle Internet(CRCLON) til JMD
$20,670.4575
1 Circle Internet(CRCLON) til KHR
516,600
1 Circle Internet(CRCLON) til KMF
Fr55,017.9
1 Circle Internet(CRCLON) til LAK
2,807,608.6395
1 Circle Internet(CRCLON) til LKR
රු39,207.357
1 Circle Internet(CRCLON) til MDL
L2,191.6755
1 Circle Internet(CRCLON) til MGA
Ar579,147.345
1 Circle Internet(CRCLON) til MOP
P1,034.4915
1 Circle Internet(CRCLON) til MVR
1,975.995
1 Circle Internet(CRCLON) til MWK
MK223,442.415
1 Circle Internet(CRCLON) til MZN
MT8,252.685
1 Circle Internet(CRCLON) til NPR
रु18,266.976
1 Circle Internet(CRCLON) til PYG
915,931.8
1 Circle Internet(CRCLON) til RWF
Fr187,654.95
1 Circle Internet(CRCLON) til SBD
$1,062.9045
1 Circle Internet(CRCLON) til SCR
1,764.189
1 Circle Internet(CRCLON) til SRD
$4,972.275
1 Circle Internet(CRCLON) til SVC
$1,130.0625
1 Circle Internet(CRCLON) til SZL
L2,233.0035
1 Circle Internet(CRCLON) til TMT
m452.025
1 Circle Internet(CRCLON) til TND
د.ت380.2176
1 Circle Internet(CRCLON) til TTD
$874.3455
1 Circle Internet(CRCLON) til UGX
Sh448,408.8
1 Circle Internet(CRCLON) til XAF
Fr72,969.75
1 Circle Internet(CRCLON) til XCD
$348.705
1 Circle Internet(CRCLON) til XOF
Fr72,969.75
1 Circle Internet(CRCLON) til XPF
Fr13,173.3
1 Circle Internet(CRCLON) til BWP
P1,729.3185
1 Circle Internet(CRCLON) til BZD
$259.5915
1 Circle Internet(CRCLON) til CVE
$12,275.7075
1 Circle Internet(CRCLON) til DJF
Fr22,859.55
1 Circle Internet(CRCLON) til DOP
$8,273.349
1 Circle Internet(CRCLON) til DZD
د.ج16,785.6255
1 Circle Internet(CRCLON) til FJD
$291.879
1 Circle Internet(CRCLON) til GNF
Fr1,113,273
1 Circle Internet(CRCLON) til GTQ
Q986.706
1 Circle Internet(CRCLON) til GYD
$27,046.593
1 Circle Internet(CRCLON) til ISK
kr16,014.6

Circle Internet Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Circle Internet, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Circle Internet hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Circle Internet

Hvor meget er Circle Internet (CRCLON) værd i dag?
Den direkte CRCLON pris i USD er 129.15 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CRCLON til USD pris?
Den aktuelle pris på CRCLONtil USD er $ 129.15. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Circle Internet?
Markedsværdien for CRCLON er $ 1.96M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CRCLON?
Den cirkulerende forsyning af CRCLON er 15.16K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CRCLON?
CRCLON opnåede en ATH-pris på 157.6281918017911 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CRCLON?
CRCLON så en ATL-pris på 108.2495922443734 USD.
Hvad er handelsvolumen for CRCLON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CRCLON er $ 59.32K USD.
Bliver CRCLON højere i år?
CRCLON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CRCLON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:11:20 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

CRCLON-til-USD Lommeregner

Beløb

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 129.15 USD

Handel CRCLON

CRCLON/USDT
$129.15
$129.15$129.15
+3.26%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,355.78
$110,355.78$110,355.78

+0.06%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.54
$3,879.54$3,879.54

-0.41%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03197
$0.03197$0.03197

+6.38%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.24
$186.24$186.24

-0.09%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,355.78
$110,355.78$110,355.78

+0.06%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.54
$3,879.54$3,879.54

-0.41%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.24
$186.24$186.24

-0.09%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.51
$73.51$73.51

+3.66%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5056
$2.5056$2.5056

+0.18%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07145
$0.07145$0.07145

+42.90%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000480
$0.000480$0.000480

+180.70%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005772
$0.0000000000005772$0.0000000000005772

+91.44%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004749
$0.00004749$0.00004749

+61.42%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%