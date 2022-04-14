Cryptify AI (CRAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cryptify AI (CRAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cryptify AI (CRAI) Information Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. Officiel hjemmeside: https://cryptify.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b Køb CRAI nu!

Cryptify AI (CRAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cryptify AI (CRAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Alle tiders Lav: $ 0.002646092505672296 $ 0.002646092505672296 $ 0.002646092505672296 Nuværende pris: $ 0.00466 $ 0.00466 $ 0.00466 Få mere at vide om Cryptify AI (CRAI) pris

Cryptify AI (CRAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cryptify AI (CRAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRAI's tokenomics, kan du udforske CRAI tokens live-pris!

Sådan køber du CRAI Er du interesseret i at tilføje Cryptify AI (CRAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CRAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CRAI på MEXC nu!

Cryptify AI (CRAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CRAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CRAI prishistorikken nu!

CRAI Prisprediktion Vil du vide, hvor CRAI måske er på vej hen? Vores CRAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRAI Tokens prisprediktion nu!

