COPPER (COPPER) Tokenomics Få vigtig indsigt i COPPER (COPPER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

COPPER (COPPER) Information COPPER is a crypto project inspired by the essential industrial metal, aiming to bridge real-world utility with blockchain innovation. Officiel hjemmeside: https://coppermoon.site/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2pASaZVMQCusTpUc6MdfFBXSML9yKeJQZGLf8L8RyYwQ Køb COPPER nu!

COPPER (COPPER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COPPER (COPPER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 99,999.82T $ 99,999.82T $ 99,999.82T Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.79K $ 13.79K $ 13.79K Alle tiders Høj: $ 0.0000000000089 $ 0.0000000000089 $ 0.0000000000089 Alle tiders Lav: $ 0.000000000003923221 $ 0.000000000003923221 $ 0.000000000003923221 Nuværende pris: $ 0.0000000000001379 $ 0.0000000000001379 $ 0.0000000000001379 Få mere at vide om COPPER (COPPER) pris

COPPER (COPPER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COPPER (COPPER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COPPER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COPPER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COPPER's tokenomics, kan du udforske COPPER tokens live-pris!

Sådan køber du COPPER Er du interesseret i at tilføje COPPER (COPPER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe COPPER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber COPPER på MEXC nu!

COPPER (COPPER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COPPER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COPPER prishistorikken nu!

COPPER Prisprediktion Vil du vide, hvor COPPER måske er på vej hen? Vores COPPER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COPPER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!