COMBO (COMBO) Tokenomics Få vigtig indsigt i COMBO (COMBO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

COMBO (COMBO) Information Officiel hjemmeside: https://combonetwork.io/ Hvidbog: https://docs.combonetwork.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc03fbf20a586fa89c2a5f6f941458e1fbc40c661 Køb COMBO nu!

COMBO (COMBO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COMBO (COMBO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 610.18K $ 610.18K $ 610.18K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 84.51M $ 84.51M $ 84.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Alle tiders Lav: $ 0.00019365616528 $ 0.00019365616528 $ 0.00019365616528 Nuværende pris: $ 0.00722 $ 0.00722 $ 0.00722 Få mere at vide om COMBO (COMBO) pris

COMBO (COMBO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COMBO (COMBO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COMBO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COMBO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COMBO's tokenomics, kan du udforske COMBO tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje COMBO (COMBO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe COMBO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

COMBO (COMBO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COMBO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COMBO prishistorikken nu!

COMBO Prisprediktion Vil du vide, hvor COMBO måske er på vej hen? Vores COMBO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COMBO Tokens prisprediktion nu!

