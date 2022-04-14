Colle AI (COLLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Colle AI (COLLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Colle AI (COLLE) Information Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion). Officiel hjemmeside: https://colle.ai Hvidbog: https://litepaper.colle.ai Block Explorer: https://solscan.io/token/AFDzaLz3cQZNWjnWbyq2q81TLVTPbHTbfkj8qKqTk74e Køb COLLE nu!

Colle AI (COLLE) Tokenomics og prisanalyse Udforske vigtige tokenomics- og prisdata for Colle AI (COLLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 696.00K Alle tiders Høj: $ 0.145 Alle tiders Lav: $ 0.00009459973805947 Nuværende pris: $ 0.0001392 Få mere at vide om Colle AI (COLLE) pris

Colle AI (COLLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Colle AI (COLLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COLLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COLLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COLLE's tokenomics, kan du udforske COLLE tokens live-pris!

Sådan køber du COLLE Er du interesseret i at tilføje Colle AI (COLLE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe COLLE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber COLLE på MEXC nu!

Colle AI (COLLE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COLLE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COLLE prishistorikken nu!

COLLE Prisprediktion Vil du vide, hvor COLLE måske er på vej hen? Vores COLLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COLLE Tokens prisprediktion nu!

