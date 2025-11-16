Coinbase xStock (COINX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Coinbase xStock (COINX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:57:21 (UTC+8)
Coinbase xStock (COINX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coinbase xStock (COINX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 7.67M
Samlet udbud
$ 27.00K
Cirkulerende forsyning
$ 27.00K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.67M
Alle tiders Høj:
$ 1,000
Alle tiders Lav:
$ 267.756261322653
Nuværende pris:
$ 283.96
Coinbase xStock (COINX) Information

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Officiel hjemmeside:
https://assets.backed.fi/products/coinbase-xstock
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Xs7ZdzSHLU9ftNJsii5fCeJhoRWSC32SQGzGQtePxNu

Coinbase xStock (COINX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Coinbase xStock (COINX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal COINX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange COINX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår COINX's tokenomics, kan du udforske COINX tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

