Hvad er Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Coinbase xStock (COINX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Coinbase xStock (COINX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Coinbase xStock.

Coinbase xStock (COINX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Coinbase xStock (COINX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COINX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Coinbase xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Coinbase xStock Hvor meget er Coinbase xStock (COINX) værd i dag? Den direkte COINX pris i USD er 343.46 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle COINX til USD pris? $ 343.46 . Tjek Den aktuelle pris på COINXtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Coinbase xStock? Markedsværdien for COINX er $ 9.27M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af COINX? Den cirkulerende forsyning af COINX er 27.00K USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på COINX? COINX opnåede en ATH-pris på 444.5539034948311 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COINX? COINX så en ATL-pris på 292.4649785882087 USD . Hvad er handelsvolumen for COINX? Direkte 24-timers handelsvolumen for COINX er $ 61.40K USD . Bliver COINX højere i år? COINX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COINX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Coinbase xStock (COINX) Vigtige brancheopdateringer

