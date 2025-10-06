UdvekslingDEX+
Den direkte Coinbase xStock pris i dag er 343.46 USD. Følg med i realtid COINX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COINX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Coinbase xStock-kurs(COINX)

$343.51
$343.51
+0.13%1D
Coinbase xStock (COINX) Live prisdiagram
Coinbase xStock (COINX) Prisoplysninger (USD)

$ 342.56
24H lav
$ 347
24H høj
$ 342.56
$ 342.56$ 342.56

$ 347
$ 347$ 347

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

-0.61%

+0.13%

-3.27%

-3.27%

Coinbase xStock (COINX) realtidsprisen er $ 343.46. I løbet af de sidste 24 timer har COINX handlet mellem et lavpunkt på $ 342.56 og et højdepunkt på $ 347, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COINXs højeste pris nogensinde er $ 444.5539034948311, mens den laveste pris nogensinde er $ 292.4649785882087.

Når det gælder kortsigtet performance, COINX har ændret sig med -0.61% i løbet af den sidste time, +0.13% i løbet af 24 timer og -3.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Coinbase xStock (COINX) Markedsinformation

No.1168

$ 9.27M
$ 9.27M$ 9.27M

$ 61.40K
$ 61.40K$ 61.40K

$ 9.27M
$ 9.27M$ 9.27M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.9965318
26,999.9965318 26,999.9965318

SOL

Den nuværende markedsværdi på Coinbase xStock er $ 9.27M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 61.40K. Det cirkulerende forsyning af COINX er 27.00K, med et samlet udbud på 26999.9965318. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.27M.

Coinbase xStock (COINX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Coinbase xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.446+0.13%
30 dage$ -27-7.29%
60 dage$ +38.62+12.66%
90 dage$ +28.88+9.18%
Coinbase xStock Prisændring i dag

I dag COINX blev der registreret en ændring på $ +0.446 (+0.13%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Coinbase xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -27 (-7.29%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Coinbase xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage COINX sås en ændring af $ +38.62 (+12.66%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Coinbase xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +28.88 (+9.18%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Coinbase xStock (COINX)?

Tjek Coinbase xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCoinbase xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCOINXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Coinbase xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Coinbase xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Coinbase xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Coinbase xStock (COINX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Coinbase xStock (COINX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Coinbase xStock.

Tjek Coinbase xStock prisprediktion nu!

Coinbase xStock (COINX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Coinbase xStock (COINX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COINX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Coinbase xStock (COINX)

Leder du efter, hvordan du køber Coinbase xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Coinbase xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Coinbase xStock

Hvor meget er Coinbase xStock (COINX) værd i dag?
Den direkte COINX pris i USD er 343.46 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COINX til USD pris?
Den aktuelle pris på COINXtil USD er $ 343.46. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Coinbase xStock?
Markedsværdien for COINX er $ 9.27M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COINX?
Den cirkulerende forsyning af COINX er 27.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COINX?
COINX opnåede en ATH-pris på 444.5539034948311 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COINX?
COINX så en ATL-pris på 292.4649785882087 USD.
Hvad er handelsvolumen for COINX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COINX er $ 61.40K USD.
Bliver COINX højere i år?
COINX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COINX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

