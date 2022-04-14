COCORO (COCOROETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i COCORO (COCOROETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

COCORO (COCOROETH) Information $COCORO is a tribute token inspired by Cocoro, a 10-year-old black and white Shiba Inu rescued by Atsuko Sato, the caretaker of the original Doge, Kabosu. Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa93d86Af16fe83F064E3C0e2F3d129F7B7b002b0 Køb COCOROETH nu!

COCORO (COCOROETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COCORO (COCOROETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00009454 $ 0.00009454 $ 0.00009454 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00002493 $ 0.00002493 $ 0.00002493 Få mere at vide om COCORO (COCOROETH) pris

COCORO (COCOROETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COCORO (COCOROETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COCOROETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COCOROETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COCOROETH's tokenomics, kan du udforske COCOROETH tokens live-pris!

COCORO (COCOROETH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COCOROETH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COCOROETH prishistorikken nu!

COCOROETH Prisprediktion Vil du vide, hvor COCOROETH måske er på vej hen? Vores COCOROETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COCOROETH Tokens prisprediktion nu!

