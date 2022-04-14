COCK (COCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i COCK (COCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

COCK (COCK) Information COCK Token ($COCK) is not just another meme coin—it’s the most innovative, engaging, and rapidly growing #MEMEFI project in the crypto space. We have built an ecosystem-first token that combines DeFi mechanics, game theory, community engagement, and real revenue generation to drive sustainable growth, rewards, and utility for holders. Officiel hjemmeside: https://cockcardano.io/ Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/49e423161ef818adc475c783571cb479d5f15ad52a01a240eacc0d3b434f434b Køb COCK nu!

COCK (COCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for COCK (COCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.013893 $ 0.013893 $ 0.013893 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.003073 $ 0.003073 $ 0.003073 Få mere at vide om COCK (COCK) pris

COCK (COCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COCK (COCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COCK's tokenomics, kan du udforske COCK tokens live-pris!

COCK (COCK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COCK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COCK prishistorikken nu!

COCK Prisprediktion Vil du vide, hvor COCK måske er på vej hen? Vores COCK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COCK Tokens prisprediktion nu!

