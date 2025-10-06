UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Alliance Games pris i dag er 0.00443 USD. Følg med i realtid COA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Alliance Games pris i dag er 0.00443 USD. Følg med i realtid COA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om COA

COA Prisinfo

Hvad er COA

COA Whitepaper

COA Officiel hjemmeside

COA Tokenomics

COA Prisprognose

COA Historik

COA Købsguide

COA-til-fiat-valutaomregner

COA Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Alliance Games Logo

Alliance Games-kurs(COA)

1 COA til USD direkte pris:

$0.00443
$0.00443$0.00443
-0.67%1D
USD
Alliance Games (COA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:09:25 (UTC+8)

Alliance Games (COA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00423
$ 0.00423$ 0.00423
24H lav
$ 0.0056
$ 0.0056$ 0.0056
24H høj

$ 0.00423
$ 0.00423$ 0.00423

$ 0.0056
$ 0.0056$ 0.0056

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

0.00%

-0.67%

-9.96%

-9.96%

Alliance Games (COA) realtidsprisen er $ 0.00443. I løbet af de sidste 24 timer har COA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00423 og et højdepunkt på $ 0.0056, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COAs højeste pris nogensinde er $ 0.03474769210606202, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.003300711612594677.

Når det gælder kortsigtet performance, COA har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.67% i løbet af 24 timer og -9.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Alliance Games (COA) Markedsinformation

No.1866

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 15.03K
$ 15.03K$ 15.03K

$ 8.86M
$ 8.86M$ 8.86M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Alliance Games er $ 1.84M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 15.03K. Det cirkulerende forsyning af COA er 414.42M, med et samlet udbud på 2000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.86M.

Alliance Games (COA) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Alliance Games i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000299-0.67%
30 dage$ +0.00075+20.38%
60 dage$ +0.00038+9.38%
90 dage$ -0.00427-49.09%
Alliance Games Prisændring i dag

I dag COA blev der registreret en ændring på $ -0.0000299 (-0.67%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Alliance Games 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.00075 (+20.38%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Alliance Games 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage COA sås en ændring af $ +0.00038 (+9.38%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Alliance Games 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00427 (-49.09%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Alliance Games (COA)?

Tjek Alliance GamesPrishistorik-siden nu.

Hvad er Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAlliance Gamesinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCOAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Alliance Games på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Alliance Games købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Alliance Games Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Alliance Games (COA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Alliance Games (COA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Alliance Games.

Tjek Alliance Games prisprediktion nu!

Alliance Games (COA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Alliance Games (COA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Alliance Games (COA)

Leder du efter, hvordan du køber Alliance Games? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Alliance Games på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

COA til lokale valutaer

1 Alliance Games(COA) til VND
116.57545
1 Alliance Games(COA) til AUD
A$0.0067336
1 Alliance Games(COA) til GBP
0.0033668
1 Alliance Games(COA) til EUR
0.0038098
1 Alliance Games(COA) til USD
$0.00443
1 Alliance Games(COA) til MYR
RM0.0185617
1 Alliance Games(COA) til TRY
0.1861929
1 Alliance Games(COA) til JPY
¥0.67779
1 Alliance Games(COA) til ARS
ARS$6.3558096
1 Alliance Games(COA) til RUB
0.3561277
1 Alliance Games(COA) til INR
0.3932511
1 Alliance Games(COA) til IDR
Rp73.8333038
1 Alliance Games(COA) til PHP
0.2599967
1 Alliance Games(COA) til EGP
￡E.0.2092289
1 Alliance Games(COA) til BRL
R$0.0237891
1 Alliance Games(COA) til CAD
C$0.006202
1 Alliance Games(COA) til BDT
0.5418776
1 Alliance Games(COA) til NGN
6.4017044
1 Alliance Games(COA) til COP
$17.0384445
1 Alliance Games(COA) til ZAR
R.0.0769491
1 Alliance Games(COA) til UAH
0.1858385
1 Alliance Games(COA) til TZS
T.Sh.10.8578414
1 Alliance Games(COA) til VES
Bs0.97903
1 Alliance Games(COA) til CLP
$4.17306
1 Alliance Games(COA) til PKR
Rs1.251032
1 Alliance Games(COA) til KZT
2.3389514
1 Alliance Games(COA) til THB
฿0.1427346
1 Alliance Games(COA) til TWD
NT$0.1363997
1 Alliance Games(COA) til AED
د.إ0.0162581
1 Alliance Games(COA) til CHF
Fr0.003544
1 Alliance Games(COA) til HKD
HK$0.0344211
1 Alliance Games(COA) til AMD
֏1.6895134
1 Alliance Games(COA) til MAD
.د.م0.0408889
1 Alliance Games(COA) til MXN
$0.0822208
1 Alliance Games(COA) til SAR
ريال0.0166125
1 Alliance Games(COA) til ETB
Br0.6805809
1 Alliance Games(COA) til KES
KSh0.5707612
1 Alliance Games(COA) til JOD
د.أ0.00314087
1 Alliance Games(COA) til PLN
0.0163024
1 Alliance Games(COA) til RON
лв0.0195363
1 Alliance Games(COA) til SEK
kr0.0419964
1 Alliance Games(COA) til BGN
лв0.0074867
1 Alliance Games(COA) til HUF
Ft1.4905621
1 Alliance Games(COA) til CZK
0.0934287
1 Alliance Games(COA) til KWD
د.ك0.00135115
1 Alliance Games(COA) til ILS
0.0143975
1 Alliance Games(COA) til BOB
Bs0.0306113
1 Alliance Games(COA) til AZN
0.007531
1 Alliance Games(COA) til TJS
SM0.0406674
1 Alliance Games(COA) til GEL
0.0120053
1 Alliance Games(COA) til AOA
Kz4.0604937
1 Alliance Games(COA) til BHD
.د.ب0.00166125
1 Alliance Games(COA) til BMD
$0.00443
1 Alliance Games(COA) til DKK
kr0.0286621
1 Alliance Games(COA) til HNL
L0.1161546
1 Alliance Games(COA) til MUR
0.2026282
1 Alliance Games(COA) til NAD
$0.0765947
1 Alliance Games(COA) til NOK
kr0.0448316
1 Alliance Games(COA) til NZD
$0.0077082
1 Alliance Games(COA) til PAB
B/.0.00443
1 Alliance Games(COA) til PGK
K0.018606
1 Alliance Games(COA) til QAR
ر.ق0.0160809
1 Alliance Games(COA) til RSD
дин.0.4499994
1 Alliance Games(COA) til UZS
soʻm52.7380868
1 Alliance Games(COA) til ALL
L0.3698607
1 Alliance Games(COA) til ANG
ƒ0.0079297
1 Alliance Games(COA) til AWG
ƒ0.0079297
1 Alliance Games(COA) til BBD
$0.00886
1 Alliance Games(COA) til BAM
KM0.0074424
1 Alliance Games(COA) til BIF
Fr12.94889
1 Alliance Games(COA) til BND
$0.0057147
1 Alliance Games(COA) til BSD
$0.00443
1 Alliance Games(COA) til JMD
$0.7090215
1 Alliance Games(COA) til KHR
17.72
1 Alliance Games(COA) til KMF
Fr1.88718
1 Alliance Games(COA) til LAK
96.3043459
1 Alliance Games(COA) til LKR
රු1.3448594
1 Alliance Games(COA) til MDL
L0.0751771
1 Alliance Games(COA) til MGA
Ar19.865449
1 Alliance Games(COA) til MOP
P0.0354843
1 Alliance Games(COA) til MVR
0.067779
1 Alliance Games(COA) til MWK
MK7.664343
1 Alliance Games(COA) til MZN
MT0.283077
1 Alliance Games(COA) til NPR
रु0.6265792
1 Alliance Games(COA) til PYG
31.41756
1 Alliance Games(COA) til RWF
Fr6.43679
1 Alliance Games(COA) til SBD
$0.0364589
1 Alliance Games(COA) til SCR
0.0605138
1 Alliance Games(COA) til SRD
$0.170555
1 Alliance Games(COA) til SVC
$0.0387625
1 Alliance Games(COA) til SZL
L0.0765947
1 Alliance Games(COA) til TMT
m0.015505
1 Alliance Games(COA) til TND
د.ت0.01304192
1 Alliance Games(COA) til TTD
$0.0299911
1 Alliance Games(COA) til UGX
Sh15.38096
1 Alliance Games(COA) til XAF
Fr2.50295
1 Alliance Games(COA) til XCD
$0.011961
1 Alliance Games(COA) til XOF
Fr2.50295
1 Alliance Games(COA) til XPF
Fr0.45186
1 Alliance Games(COA) til BWP
P0.0593177
1 Alliance Games(COA) til BZD
$0.0089043
1 Alliance Games(COA) til CVE
$0.4210715
1 Alliance Games(COA) til DJF
Fr0.78411
1 Alliance Games(COA) til DOP
$0.2837858
1 Alliance Games(COA) til DZD
د.ج0.5757671
1 Alliance Games(COA) til FJD
$0.0100118
1 Alliance Games(COA) til GNF
Fr38.1866
1 Alliance Games(COA) til GTQ
Q0.0338452
1 Alliance Games(COA) til GYD
$0.9277306
1 Alliance Games(COA) til ISK
kr0.54932

Alliance Games Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Alliance Games, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Alliance Games hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Alliance Games

Hvor meget er Alliance Games (COA) værd i dag?
Den direkte COA pris i USD er 0.00443 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COA til USD pris?
Den aktuelle pris på COAtil USD er $ 0.00443. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Alliance Games?
Markedsværdien for COA er $ 1.84M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COA?
Den cirkulerende forsyning af COA er 414.42M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COA?
COA opnåede en ATH-pris på 0.03474769210606202 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COA?
COA så en ATL-pris på 0.003300711612594677 USD.
Hvad er handelsvolumen for COA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COA er $ 15.03K USD.
Bliver COA højere i år?
COA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:09:25 (UTC+8)

Alliance Games (COA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

COA-til-USD Lommeregner

Beløb

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0.00443 USD

Handel COA

COA/USDT
$0.00443
$0.00443$0.00443
-0.67%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,355.20
$110,355.20$110,355.20

+0.06%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.67
$3,879.67$3,879.67

-0.40%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03204
$0.03204$0.03204

+6.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.19
$186.19$186.19

-0.12%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,355.20
$110,355.20$110,355.20

+0.06%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,879.67
$3,879.67$3,879.67

-0.40%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.19
$186.19$186.19

-0.12%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.22
$73.22$73.22

+3.25%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5053
$2.5053$2.5053

+0.17%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07196
$0.07196$0.07196

+43.92%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000496
$0.000496$0.000496

+190.05%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005745
$0.0000000000005745$0.0000000000005745

+90.54%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004745
$0.00004745$0.00004745

+61.28%