Centric Swap (CNS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Centric Swap (CNS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Centric Swap (CNS) Information CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. Officiel hjemmeside: https://www.centric.com Hvidbog: https://www.centric.com/whitepaper/ Block Explorer: https://explorer.centric.com Køb CNS nu!

Centric Swap (CNS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Centric Swap (CNS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.57K $ 36.57K $ 36.57K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 99.20B $ 99.20B $ 99.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0043768 $ 0.0043768 $ 0.0043768 Alle tiders Lav: $ 0.000000318892135588 $ 0.000000318892135588 $ 0.000000318892135588 Nuværende pris: $ 0.0000003687 $ 0.0000003687 $ 0.0000003687 Få mere at vide om Centric Swap (CNS) pris

Centric Swap (CNS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Centric Swap (CNS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CNS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CNS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CNS's tokenomics, kan du udforske CNS tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Centric Swap (CNS) til din portefølje?

Centric Swap (CNS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CNS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CNS prishistorikken nu!

CNS Prisprediktion Vil du vide, hvor CNS måske er på vej hen? Vores CNS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CNS Tokens prisprediktion nu!

