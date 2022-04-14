Sugarverse (CNDY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sugarverse (CNDY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sugarverse (CNDY) Information Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. Officiel hjemmeside: https://www.sugarverse.io/ Hvidbog: https://sugarverse.github.io/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b Køb CNDY nu!

Sugarverse (CNDY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sugarverse (CNDY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Alle tiders Høj: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 Alle tiders Lav: $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 Nuværende pris: $ 0.00136 $ 0.00136 $ 0.00136 Få mere at vide om Sugarverse (CNDY) pris

Sugarverse (CNDY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sugarverse (CNDY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CNDY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CNDY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CNDY's tokenomics, kan du udforske CNDY tokens live-pris!

