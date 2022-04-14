Everclear (CLEAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Everclear (CLEAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Everclear (CLEAR) Information Officiel hjemmeside: https://www.everclear.org/ Hvidbog: https://docs.everclear.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x58b9cB810A68a7f3e1E4f8Cb45D1B9B3c79705E8 Køb CLEAR nu!

Everclear (CLEAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Everclear (CLEAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.28M $ 12.28M $ 12.28M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 509.25M $ 509.25M $ 509.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.12M $ 24.12M $ 24.12M Alle tiders Høj: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Alle tiders Lav: $ 0.013397359688044022 $ 0.013397359688044022 $ 0.013397359688044022 Nuværende pris: $ 0.02412 $ 0.02412 $ 0.02412 Få mere at vide om Everclear (CLEAR) pris

Everclear (CLEAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Everclear (CLEAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLEAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLEAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLEAR's tokenomics, kan du udforske CLEAR tokens live-pris!

Sådan køber du CLEAR Er du interesseret i at tilføje Everclear (CLEAR) til din portefølje?

Everclear (CLEAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CLEAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CLEAR prishistorikken nu!

CLEAR Prisprediktion Vil du vide, hvor CLEAR måske er på vej hen? Vores CLEAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CLEAR Tokens prisprediktion nu!

