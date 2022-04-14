Clashub (CLASHUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Clashub (CLASHUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Clashub (CLASHUB) Information Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Officiel hjemmeside: https://clashub.io/ Hvidbog: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15 Køb CLASHUB nu!

Clashub (CLASHUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Clashub (CLASHUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 928.80K $ 928.80K $ 928.80K Alle tiders Høj: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Alle tiders Lav: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 Nuværende pris: $ 0.001032 $ 0.001032 $ 0.001032 Få mere at vide om Clashub (CLASHUB) pris

Clashub (CLASHUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Clashub (CLASHUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLASHUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLASHUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLASHUB's tokenomics, kan du udforske CLASHUB tokens live-pris!

