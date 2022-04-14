CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CITAKNIGHT (CITAKNIGHT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Information CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications and primitives that operate on the Ethereum protocol. Real Estate Token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate sustainableyield through real-world assets and enjoy constant liquidity by leveraging AMM and Liquidity Pools. Officiel hjemmeside: https://citadao.io Hvidbog: https://docs.citadao.io/ Køb CITAKNIGHT nu!

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CITAKNIGHT (CITAKNIGHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) pris

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CITAKNIGHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CITAKNIGHT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CITAKNIGHT's tokenomics, kan du udforske CITAKNIGHT tokens live-pris!

Sådan køber du CITAKNIGHT Er du interesseret i at tilføje CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CITAKNIGHT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CITAKNIGHT på MEXC nu!

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CITAKNIGHT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CITAKNIGHT prishistorikken nu!

CITAKNIGHT Prisprediktion Vil du vide, hvor CITAKNIGHT måske er på vej hen? Vores CITAKNIGHT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CITAKNIGHT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!