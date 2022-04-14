Chirppad (CHPD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chirppad (CHPD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chirppad (CHPD) Information ChirpPad is a SocialFi launchpad with a deflationary token model, that combines funding, and a unique protocol for social monitoring. Officiel hjemmeside: https://chirppad.ai Hvidbog: https://chirppad.gitbook.io/project Block Explorer: https://basescan.org/token/0xF2e244d4020C182e8E2C936d4055E3F0e578064F Køb CHPD nu!

Chirppad (CHPD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chirppad (CHPD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 298.80K $ 298.80K $ 298.80K Alle tiders Høj: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Alle tiders Lav: $ 0.000242568800721493 $ 0.000242568800721493 $ 0.000242568800721493 Nuværende pris: $ 0.0002988 $ 0.0002988 $ 0.0002988 Få mere at vide om Chirppad (CHPD) pris

Chirppad (CHPD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chirppad (CHPD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHPD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHPD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHPD's tokenomics, kan du udforske CHPD tokens live-pris!

Sådan køber du CHPD Er du interesseret i at tilføje Chirppad (CHPD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CHPD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CHPD på MEXC nu!

Chirppad (CHPD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CHPD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CHPD prishistorikken nu!

CHPD Prisprediktion Vil du vide, hvor CHPD måske er på vej hen? Vores CHPD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHPD Tokens prisprediktion nu!

