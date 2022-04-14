CHONKY (CHONKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i CHONKY (CHONKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CHONKY (CHONKY) Information CHONKY is more than just a coin; it represents a lifestyle brand with an expanding ecosystem of DApps, high-quality merchandise, and interactive experiences. As the project continues to grow and evolve, CHONKY is poised to become a leading force in the world of cryptocurrency. Officiel hjemmeside: https://chonky.com/ Hvidbog: https://chonky.com/redpaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H7ed7UgcLp3ax4X1CQ5WuWDn6d1pprfMMYiv5ejwLWWU Køb CHONKY nu!

CHONKY (CHONKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CHONKY (CHONKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Alle tiders Lav: $ 0.000000007080126771 $ 0.000000007080126771 $ 0.000000007080126771 Nuværende pris: $ 0.000003798 $ 0.000003798 $ 0.000003798 Få mere at vide om CHONKY (CHONKY) pris

CHONKY (CHONKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CHONKY (CHONKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHONKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHONKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHONKY's tokenomics, kan du udforske CHONKY tokens live-pris!

Sådan køber du CHONKY Er du interesseret i at tilføje CHONKY (CHONKY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CHONKY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CHONKY på MEXC nu!

CHONKY (CHONKY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CHONKY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CHONKY prishistorikken nu!

CHONKY Prisprediktion Vil du vide, hvor CHONKY måske er på vej hen? Vores CHONKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHONKY Tokens prisprediktion nu!

