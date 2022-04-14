Chill House (CHILLHOUSE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Chill House (CHILLHOUSE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Chill House (CHILLHOUSE) Information

CHILLHOUSE, a memecoin on the Solana chain, identifies itself as “just a chill house” and combines elements of Chillguy and Housecoin.

Block Explorer:
https://solscan.io/token/GkyPYa7NnCFbduLknCfBfP7p8564X1VZhwZYJ6CZpump

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chill House (CHILLHOUSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.03491
$ 0.03491$ 0.03491
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.014361
$ 0.014361$ 0.014361

Chill House (CHILLHOUSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Chill House (CHILLHOUSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CHILLHOUSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CHILLHOUSE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CHILLHOUSE's tokenomics, kan du udforske CHILLHOUSE tokens live-pris!

Sådan køber du CHILLHOUSE

Er du interesseret i at tilføje Chill House (CHILLHOUSE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CHILLHOUSE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Chill House (CHILLHOUSE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CHILLHOUSE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CHILLHOUSE Prisprediktion

Vil du vide, hvor CHILLHOUSE måske er på vej hen? Vores CHILLHOUSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.