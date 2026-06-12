Udforsk CHEWY (CHWY) tokenomics på MEXC. Få mere at vide om CHWY tokens samlet udbud, token-distribution, markedsværdi, handelsvolumen og meget mere. Hold dig opdateret med data i realtid nu! Udforsk CHEWY (CHWY) tokenomics på MEXC. Få mere at vide om CHWY tokens samlet udbud, token-distribution, markedsværdi, handelsvolumen og meget mere. Hold dig opdateret med data i realtid nu!