Cheqd (CHEQ) Information Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles. Officiel hjemmeside: https://www.cheqd.io/ Hvidbog: https://docs.cheqd.io/product Block Explorer: https://explorer.cheqd.io Køb CHEQ nu!

Cheqd (CHEQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cheqd (CHEQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M Samlet udbud $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Cirkulerende forsyning $ 642.49M $ 642.49M $ 642.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.37M $ 19.37M $ 19.37M Alle tiders Høj: $ 0.188 $ 0.188 $ 0.188 Alle tiders Lav: $ 0.012413606257030118 $ 0.012413606257030118 $ 0.012413606257030118 Nuværende pris: $ 0.01558 $ 0.01558 $ 0.01558 Få mere at vide om Cheqd (CHEQ) pris

Cheqd (CHEQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cheqd (CHEQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHEQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHEQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHEQ's tokenomics, kan du udforske CHEQ tokens live-pris!

Cheqd (CHEQ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CHEQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CHEQ prishistorikken nu!

CHEQ Prisprediktion Vil du vide, hvor CHEQ måske er på vej hen? Vores CHEQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHEQ Tokens prisprediktion nu!

