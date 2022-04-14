Cheems (CHEEMS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cheems (CHEEMS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cheems (CHEEMS) Information “Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. Officiel hjemmeside: https://cheems.pet/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413 Køb CHEEMS nu!

Cheems (CHEEMS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cheems (CHEEMS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 238.89M $ 238.89M $ 238.89M Samlet udbud $ 203.67T $ 203.67T $ 203.67T Cirkulerende forsyning $ 187.50T $ 187.50T $ 187.50T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 259.50M $ 259.50M $ 259.50M Alle tiders Høj: $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 Alle tiders Lav: $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 Nuværende pris: $ 0.0000012741 $ 0.0000012741 $ 0.0000012741 Få mere at vide om Cheems (CHEEMS) pris

Cheems (CHEEMS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cheems (CHEEMS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHEEMS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHEEMS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHEEMS's tokenomics, kan du udforske CHEEMS tokens live-pris!

Sådan køber du CHEEMS Er du interesseret i at tilføje Cheems (CHEEMS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CHEEMS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CHEEMS på MEXC nu!

Cheems (CHEEMS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CHEEMS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CHEEMS prishistorikken nu!

CHEEMS Prisprediktion Vil du vide, hvor CHEEMS måske er på vej hen? Vores CHEEMS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHEEMS Tokens prisprediktion nu!

