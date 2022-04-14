Cockfight Network (CFN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cockfight Network (CFN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cockfight Network (CFN) Information The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results. Officiel hjemmeside: https://www.cf-n.io/en Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing Block Explorer: https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB Køb CFN nu!

Cockfight Network (CFN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cockfight Network (CFN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 148.20M $ 148.20M $ 148.20M Alle tiders Høj: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Alle tiders Lav: $ 0.06289755256850667 $ 0.06289755256850667 $ 0.06289755256850667 Nuværende pris: $ 0.1482 $ 0.1482 $ 0.1482 Få mere at vide om Cockfight Network (CFN) pris

Cockfight Network (CFN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cockfight Network (CFN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CFN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CFN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CFN's tokenomics, kan du udforske CFN tokens live-pris!

