Celsius (CEL) Information Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans. Officiel hjemmeside: https://celsius.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/nRtfwU9G82CSHhHGJNxFhtn7FLvWP2rqvQvje1WtL69 Køb CEL nu!

Celsius (CEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Celsius (CEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 37.72M $ 37.72M $ 37.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.7529 $ 4.7529 $ 4.7529 Alle tiders Lav: $ 0.0223455 $ 0.0223455 $ 0.0223455 Nuværende pris: $ 0.07682 $ 0.07682 $ 0.07682 Få mere at vide om Celsius (CEL) pris

Celsius (CEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Celsius (CEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CEL's tokenomics, kan du udforske CEL tokens live-pris!

Sådan køber du CEL Er du interesseret i at tilføje Celsius (CEL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CEL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Celsius (CEL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CEL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CEL prishistorikken nu!

CEL Prisprediktion Vil du vide, hvor CEL måske er på vej hen? Vores CEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CEL Tokens prisprediktion nu!

