CheckDot (CDT) Information CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks. Officiel hjemmeside: https://checkdot.io/ Hvidbog: https://checkdot.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/Ak3ovnWQnAxPSFoSNCoNYJLnJtQDCKRBH4HwhWkb6hFm Køb CDT nu!

CheckDot (CDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CheckDot (CDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 864.41K $ 864.41K $ 864.41K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Alle tiders Høj: $ 5.6 $ 5.6 $ 5.6 Alle tiders Lav: $ 0.012415128747254563 $ 0.012415128747254563 $ 0.012415128747254563 Nuværende pris: $ 0.1116 $ 0.1116 $ 0.1116 Få mere at vide om CheckDot (CDT) pris

CheckDot (CDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CheckDot (CDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CDT's tokenomics, kan du udforske CDT tokens live-pris!

Sådan køber du CDT Er du interesseret i at tilføje CheckDot (CDT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CDT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CDT på MEXC nu!

CheckDot (CDT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CDT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CDT prishistorikken nu!

CDT Prisprediktion Vil du vide, hvor CDT måske er på vej hen? Vores CDT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CDT Tokens prisprediktion nu!

