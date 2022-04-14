CREDBULL (CBL) Tokenomics Få vigtig indsigt i CREDBULL (CBL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CREDBULL (CBL) Information Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Officiel hjemmeside: https://credbull.io/ Hvidbog: https://docs.credbull.io/docs/litepaper Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6 Køb CBL nu!

CREDBULL (CBL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CREDBULL (CBL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 750.87K $ 750.87K $ 750.87K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 203.16M $ 203.16M $ 203.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Alle tiders Høj: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 Alle tiders Lav: $ 0.002902456239858112 $ 0.002902456239858112 $ 0.002902456239858112 Nuværende pris: $ 0.003696 $ 0.003696 $ 0.003696 Få mere at vide om CREDBULL (CBL) pris

CREDBULL (CBL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CREDBULL (CBL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CBL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CBL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CBL's tokenomics, kan du udforske CBL tokens live-pris!

Sådan køber du CBL Er du interesseret i at tilføje CREDBULL (CBL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CBL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CBL på MEXC nu!

CREDBULL (CBL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CBL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CBL prishistorikken nu!

CBL Prisprediktion Vil du vide, hvor CBL måske er på vej hen? Vores CBL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CBL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!