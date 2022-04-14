Catdog (CATDOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Catdog (CATDOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Catdog (CATDOG) Information The endless debate between cat and dog lovers has made its way into the crypto world, creating a divide among meme coin fans. That's what $CATDOG is here for, the token designed to unite both sides. By combining the charm of cats and dogs, $CATDOG aims to end this playful rivalry and build a strong, united community. Whether you're into felines or canines, $CATDOG brings the best of both worlds. Join us in bridging the gap and creating a harmonious future in crypto. It's time to end the cat vs. dog war once and for all with $CATDOG. Officiel hjemmeside: https://www.cat-dog.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CATTzAwLyADd2ekzVjTjX8tVUBYfrozdkJBkutJggdB7 Køb CATDOG nu!

Catdog (CATDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catdog (CATDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 222.60K $ 222.60K $ 222.60K Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 222.60K $ 222.60K $ 222.60K Alle tiders Høj: $ 0.0009139 $ 0.0009139 $ 0.0009139 Alle tiders Lav: $ 0.000001839377881435 $ 0.000001839377881435 $ 0.000001839377881435 Nuværende pris: $ 0.000002226 $ 0.000002226 $ 0.000002226 Få mere at vide om Catdog (CATDOG) pris

Catdog (CATDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catdog (CATDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATDOG's tokenomics, kan du udforske CATDOG tokens live-pris!

Sådan køber du CATDOG Er du interesseret i at tilføje Catdog (CATDOG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CATDOG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CATDOG på MEXC nu!

Catdog (CATDOG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CATDOG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CATDOG prishistorikken nu!

CATDOG Prisprediktion Vil du vide, hvor CATDOG måske er på vej hen? Vores CATDOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CATDOG Tokens prisprediktion nu!

