Catcoin (CATCOIN) Information Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way. Officiel hjemmeside: https://catcoin.com Hvidbog: https://docs.catcoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3 Køb CATCOIN nu!

Catcoin (CATCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catcoin (CATCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.92M Samlet udbud $ 50,000.00T Cirkulerende forsyning $ 50,000.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.92M Alle tiders Høj: $ 0.000000001445 Alle tiders Lav: $ 0.00000000000011624 Nuværende pris: $ 0.00000000015839

Catcoin (CATCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catcoin (CATCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Sådan køber du CATCOIN Er du interesseret i at tilføje Catcoin (CATCOIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CATCOIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Catcoin (CATCOIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CATCOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CATCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor CATCOIN måske er på vej hen? Vores CATCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

