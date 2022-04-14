CATCH (CATCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i CATCH (CATCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CATCH (CATCH) Information Officiel hjemmeside: https://www.spacecatch.io Hvidbog: https://whitepaper.spacecatch.io/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xbc4c97fb9befaa8b41448e1dfcc5236da543217f Køb CATCH nu!

CATCH (CATCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CATCH (CATCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 416.38K $ 416.38K $ 416.38K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 11.02M $ 11.02M $ 11.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.4724 $ 0.4724 $ 0.4724 Alle tiders Lav: $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 $ 0.011691392941364101 Nuværende pris: $ 0.0378 $ 0.0378 $ 0.0378 Få mere at vide om CATCH (CATCH) pris

CATCH (CATCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CATCH (CATCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATCH's tokenomics, kan du udforske CATCH tokens live-pris!

Sådan køber du CATCH Er du interesseret i at tilføje CATCH (CATCH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CATCH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CATCH på MEXC nu!

CATCH (CATCH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CATCH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CATCH prishistorikken nu!

CATCH Prisprediktion Vil du vide, hvor CATCH måske er på vej hen? Vores CATCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CATCH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!