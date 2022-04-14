Catboy (CATBOY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Catboy (CATBOY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Catboy (CATBOY) Information Catboy offers the first AI interaction with NFTs. Collect and trade unique anime-inspired NFTs with tons of reward programs. Officiel hjemmeside: https://www.catboy.io/ Hvidbog: https://gitbook.catboy.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xca9b8d6df0729d85dcfc8ef8bb18af1ad1990786 Køb CATBOY nu!

Catboy (CATBOY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catboy (CATBOY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Alle tiders Høj: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Alle tiders Lav: $ 0.000000000006174833 $ 0.000000000006174833 $ 0.000000000006174833 Nuværende pris: $ 0.00625 $ 0.00625 $ 0.00625 Få mere at vide om Catboy (CATBOY) pris

Catboy (CATBOY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catboy (CATBOY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATBOY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATBOY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATBOY's tokenomics, kan du udforske CATBOY tokens live-pris!

Catboy (CATBOY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CATBOY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CATBOY prishistorikken nu!

CATBOY Prisprediktion Vil du vide, hvor CATBOY måske er på vej hen? Vores CATBOY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CATBOY Tokens prisprediktion nu!

