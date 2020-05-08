Cashaa (CAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cashaa (CAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cashaa (CAS) Information Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money. Officiel hjemmeside: https://www.cashaa.com/ Hvidbog: https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c Køb CAS nu!

Cashaa (CAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cashaa (CAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Alle tiders Høj: $ 0.248 $ 0.248 $ 0.248 Alle tiders Lav: $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 Nuværende pris: $ 0.001785 $ 0.001785 $ 0.001785 Få mere at vide om Cashaa (CAS) pris

Cashaa (CAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cashaa (CAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAS's tokenomics, kan du udforske CAS tokens live-pris!

Sådan køber du CAS Er du interesseret i at tilføje Cashaa (CAS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CAS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CAS på MEXC nu!

Cashaa (CAS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CAS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CAS prishistorikken nu!

CAS Prisprediktion Vil du vide, hvor CAS måske er på vej hen? Vores CAS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAS Tokens prisprediktion nu!

