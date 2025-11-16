CarFi (CARFI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CarFi (CARFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:22:23 (UTC+8)
USD

CarFi (CARFI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CarFi (CARFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 72.05M
$ 72.05M$ 72.05M
Alle tiders Høj:
$ 0.93
$ 0.93$ 0.93
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.7205
$ 0.7205$ 0.7205

CarFi (CARFI) Information

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

Officiel hjemmeside:
https://carfi.network/
Hvidbog:
https://carfi.gitbook.io/carfi
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xeb3ad5b73f1902a6efd93f5cd722c99fa59b861e

CarFi (CARFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CarFi (CARFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CARFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CARFI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CARFI's tokenomics, kan du udforske CARFI tokens live-pris!

Sådan køber du CARFI

Er du interesseret i at tilføje CarFi (CARFI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CARFI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

CarFi (CARFI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for CARFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

CARFI Prisprediktion

Vil du vide, hvor CARFI måske er på vej hen? Vores CARFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

mc_how_why_title
Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

