Den direkte CarFi pris i dag er 0.5034 USD. Følg med i realtid CARFI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CARFI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CARFI

CARFI Prisinfo

Hvad er CARFI

CARFI Whitepaper

CARFI Officiel hjemmeside

CARFI Tokenomics

CARFI Prisprognose

CARFI Historik

CARFI Købsguide

CARFI-til-fiat-valutaomregner

CARFI Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

CarFi Logo

CarFi-kurs(CARFI)

1 CARFI til USD direkte pris:

$0.5034
$0.5034
0.00%1D
USD
CarFi (CARFI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:06:45 (UTC+8)

CarFi (CARFI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.4997
$ 0.4997
24H lav
$ 0.5197
$ 0.5197
24H høj

$ 0.4997
$ 0.4997

$ 0.5197
$ 0.5197

--
--

--
--

0.00%

0.00%

+12.51%

+12.51%

CarFi (CARFI) realtidsprisen er $ 0.5034. I løbet af de sidste 24 timer har CARFI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.4997 og et højdepunkt på $ 0.5197, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CARFIs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, CARFI har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +12.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CarFi (CARFI) Markedsinformation

--
--

$ 59.95K
$ 59.95K

$ 50.34M
$ 50.34M

--
--

100,000,000
100,000,000

ETH

Den nuværende markedsværdi på CarFi er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 59.95K. Det cirkulerende forsyning af CARFI er --, med et samlet udbud på 100000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 50.34M.

CarFi (CARFI) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for CarFi i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 00.00%
30 dage$ +0.3354+199.64%
60 dage$ +0.3534+235.60%
90 dage$ +0.3534+235.60%
CarFi Prisændring i dag

I dag CARFI blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

CarFi 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.3354 (+199.64%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

CarFi 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage CARFI sås en ændring af $ +0.3534 (+235.60%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

CarFi 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.3534 (+235.60%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for CarFi (CARFI)?

Tjek CarFiPrishistorik-siden nu.

Hvad er CarFi (CARFI)

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCarFiinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCARFItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om CarFi på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din CarFi købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

CarFi Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil CarFi (CARFI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine CarFi (CARFI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for CarFi.

Tjek CarFi prisprediktion nu!

CarFi (CARFI) Tokenomics

At forstå tokenomics for CarFi (CARFI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CARFI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du CarFi (CARFI)

Leder du efter, hvordan du køber CarFi? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe CarFi på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

CARFI til lokale valutaer

1 CarFi(CARFI) til VND
13,246.971
1 CarFi(CARFI) til AUD
A$0.765168
1 CarFi(CARFI) til GBP
0.382584
1 CarFi(CARFI) til EUR
0.432924
1 CarFi(CARFI) til USD
$0.5034
1 CarFi(CARFI) til MYR
RM2.109246
1 CarFi(CARFI) til TRY
21.157902
1 CarFi(CARFI) til JPY
¥77.0202
1 CarFi(CARFI) til ARS
ARS$722.238048
1 CarFi(CARFI) til RUB
40.468326
1 CarFi(CARFI) til INR
44.686818
1 CarFi(CARFI) til IDR
Rp8,389.996644
1 CarFi(CARFI) til PHP
29.544546
1 CarFi(CARFI) til EGP
￡E.23.775582
1 CarFi(CARFI) til BRL
R$2.703258
1 CarFi(CARFI) til CAD
C$0.70476
1 CarFi(CARFI) til BDT
61.575888
1 CarFi(CARFI) til NGN
727.453272
1 CarFi(CARFI) til COP
$1,936.15191
1 CarFi(CARFI) til ZAR
R.8.744058
1 CarFi(CARFI) til UAH
21.11763
1 CarFi(CARFI) til TZS
T.Sh.1,233.823332
1 CarFi(CARFI) til VES
Bs111.2514
1 CarFi(CARFI) til CLP
$474.2028
1 CarFi(CARFI) til PKR
Rs142.16016
1 CarFi(CARFI) til KZT
265.785132
1 CarFi(CARFI) til THB
฿16.219548
1 CarFi(CARFI) til TWD
NT$15.499686
1 CarFi(CARFI) til AED
د.إ1.847478
1 CarFi(CARFI) til CHF
Fr0.40272
1 CarFi(CARFI) til HKD
HK$3.911418
1 CarFi(CARFI) til AMD
֏191.986692
1 CarFi(CARFI) til MAD
.د.م4.646382
1 CarFi(CARFI) til MXN
$9.343104
1 CarFi(CARFI) til SAR
ريال1.88775
1 CarFi(CARFI) til ETB
Br77.337342
1 CarFi(CARFI) til KES
KSh64.858056
1 CarFi(CARFI) til JOD
د.أ0.3569106
1 CarFi(CARFI) til PLN
1.852512
1 CarFi(CARFI) til RON
лв2.219994
1 CarFi(CARFI) til SEK
kr4.772232
1 CarFi(CARFI) til BGN
лв0.850746
1 CarFi(CARFI) til HUF
Ft169.378998
1 CarFi(CARFI) til CZK
10.616706
1 CarFi(CARFI) til KWD
د.ك0.153537
1 CarFi(CARFI) til ILS
1.63605
1 CarFi(CARFI) til BOB
Bs3.478494
1 CarFi(CARFI) til AZN
0.85578
1 CarFi(CARFI) til TJS
SM4.621212
1 CarFi(CARFI) til GEL
1.364214
1 CarFi(CARFI) til AOA
Kz461.411406
1 CarFi(CARFI) til BHD
.د.ب0.188775
1 CarFi(CARFI) til BMD
$0.5034
1 CarFi(CARFI) til DKK
kr3.256998
1 CarFi(CARFI) til HNL
L13.199148
1 CarFi(CARFI) til MUR
23.025516
1 CarFi(CARFI) til NAD
$8.703786
1 CarFi(CARFI) til NOK
kr5.094408
1 CarFi(CARFI) til NZD
$0.875916
1 CarFi(CARFI) til PAB
B/.0.5034
1 CarFi(CARFI) til PGK
K2.11428
1 CarFi(CARFI) til QAR
ر.ق1.827342
1 CarFi(CARFI) til RSD
дин.51.135372
1 CarFi(CARFI) til UZS
soʻm5,992.856184
1 CarFi(CARFI) til ALL
L42.028866
1 CarFi(CARFI) til ANG
ƒ0.901086
1 CarFi(CARFI) til AWG
ƒ0.901086
1 CarFi(CARFI) til BBD
$1.0068
1 CarFi(CARFI) til BAM
KM0.845712
1 CarFi(CARFI) til BIF
Fr1,471.4382
1 CarFi(CARFI) til BND
$0.649386
1 CarFi(CARFI) til BSD
$0.5034
1 CarFi(CARFI) til JMD
$80.56917
1 CarFi(CARFI) til KHR
2,013.6
1 CarFi(CARFI) til KMF
Fr214.4484
1 CarFi(CARFI) til LAK
10,943.478042
1 CarFi(CARFI) til LKR
රු152.822172
1 CarFi(CARFI) til MDL
L8.542698
1 CarFi(CARFI) til MGA
Ar2,257.39662
1 CarFi(CARFI) til MOP
P4.032234
1 CarFi(CARFI) til MVR
7.70202
1 CarFi(CARFI) til MWK
MK870.93234
1 CarFi(CARFI) til MZN
MT32.16726
1 CarFi(CARFI) til NPR
रु71.200896
1 CarFi(CARFI) til PYG
3,570.1128
1 CarFi(CARFI) til RWF
Fr731.4402
1 CarFi(CARFI) til SBD
$4.142982
1 CarFi(CARFI) til SCR
6.876444
1 CarFi(CARFI) til SRD
$19.3809
1 CarFi(CARFI) til SVC
$4.40475
1 CarFi(CARFI) til SZL
L8.703786
1 CarFi(CARFI) til TMT
m1.7619
1 CarFi(CARFI) til TND
د.ت1.4820096
1 CarFi(CARFI) til TTD
$3.408018
1 CarFi(CARFI) til UGX
Sh1,747.8048
1 CarFi(CARFI) til XAF
Fr284.421
1 CarFi(CARFI) til XCD
$1.35918
1 CarFi(CARFI) til XOF
Fr284.421
1 CarFi(CARFI) til XPF
Fr51.3468
1 CarFi(CARFI) til BWP
P6.740526
1 CarFi(CARFI) til BZD
$1.011834
1 CarFi(CARFI) til CVE
$47.84817
1 CarFi(CARFI) til DJF
Fr89.1018
1 CarFi(CARFI) til DOP
$32.247804
1 CarFi(CARFI) til DZD
د.ج65.426898
1 CarFi(CARFI) til FJD
$1.137684
1 CarFi(CARFI) til GNF
Fr4,339.308
1 CarFi(CARFI) til GTQ
Q3.845976
1 CarFi(CARFI) til GYD
$105.422028
1 CarFi(CARFI) til ISK
kr62.4216

CarFi Ressource

For en mere dybdegående forståelse af CarFi, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel CarFi hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om CarFi

Hvor meget er CarFi (CARFI) værd i dag?
Den direkte CARFI pris i USD er 0.5034 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CARFI til USD pris?
Den aktuelle pris på CARFItil USD er $ 0.5034. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af CarFi?
Markedsværdien for CARFI er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CARFI?
Den cirkulerende forsyning af CARFI er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CARFI?
CARFI opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CARFI?
CARFI så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for CARFI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CARFI er $ 59.95K USD.
Bliver CARFI højere i år?
CARFI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CARFI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:06:45 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

