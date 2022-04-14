CAR (CAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i CAR (CAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CAR (CAR) Information CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra. Officiel hjemmeside: http://car.meme Block Explorer: https://solscan.io/token/7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump Køb CAR nu!

CAR (CAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CAR (CAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.80M $ 10.80M $ 10.80M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.80M $ 10.80M $ 10.80M Alle tiders Høj: $ 0.787 $ 0.787 $ 0.787 Alle tiders Lav: $ 0.000097292665942939 $ 0.000097292665942939 $ 0.000097292665942939 Nuværende pris: $ 0.010796 $ 0.010796 $ 0.010796 Få mere at vide om CAR (CAR) pris

CAR (CAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CAR (CAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAR's tokenomics, kan du udforske CAR tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje CAR (CAR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CAR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

CAR (CAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CAR prishistorikken nu!

CAR Prisprediktion Vil du vide, hvor CAR måske er på vej hen? Vores CAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAR Tokens prisprediktion nu!

